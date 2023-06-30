Общество 30 июня 2023, 22:01 «Мисс Москва» — 2023 Бреженская отреагировала на критику хейтеров по поводу ее внешности «Мисс Москва» — 2023 заявила, что подготовилась к хейту по поводу своей внешности Соцсети

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Победительница 29-го конкурса «Мисс Москва» Ангелина Бреженская отреагировала на критику хейтеров по поводу своей внешности. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам модели, стандарты красоты всегда были неустойчивы, поэтому невозможно понравиться сразу всем. Женщина понимала, что люди начнут высказывать свое мнение и подготовилась к негативу.

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«Происходит событие, и люди начинают искать какие-то нелицеприятные вещи. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному», — призналась Бреженская.

Также знаменитость опровергла слухи по поводу своего замужества. В конкурсе есть главное правило — участницы не должны быть связаны брачными узами. В сети распространились сплетни, что Бреженская нарушила условия. В разговоре с изданием модель объяснила, что ее сердце действительно не свободно, однако замуж она не выходила.

Ангелине Бреженской 25 лет. Она родилась в Саратове, но уехала из родного города после окончания школы. Блондинка поступила на экономиста в РАНХиГС, а потом окончила журналистский факультет МГУ. Сейчас женщина живет в столице, а модельную карьеру начала в 16 лет.

Ранее искусственный интеллект составил семь пунктов для участниц конкурсов красоты. Некоторые пользователи сети раскритиковали созданный нейросетью список.