Общество 09 августа 2023, 18:21 Мисс Марпл из «Тайны „Черных дроздов“» скончалась на 93-м году жизни Postimees: умерла актриса Ита Эвер, исполнившая роль мисс Марпл в «Тайне „Черных дроздов“» кадр с фильма «Загадка Эндхауза»

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Эстонская актриса театра и кино Ита Эвер ушла из жизни 9 августа в возрасте 92 лет. Об этом сообщила общественно-политическая ежедневная газета Postimees. Причины смерти пока не разглашаются.

Артистка широко известна публике по роли мисс Марпл в фильме советского режиссера Вадима Дербенева «Тайна „Черных дроздов“», поставленном по мотивам романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи». Как отметило издание, Ита Эвер была любимицей нескольких поколений, ее роли в кино, сериалах и театре вызывали у зрителей благоговение.

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Практически всю свою жизнь артистка работала в Эстонском театре драмы в Таллине.

«В 1953 году окончила Эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и начал работать в Эстонском драматическом театре, который на всю жизнь остался для нее родным. За 70 лет она сыграла здесь более 150 ролей», — указано на сайте театра.

Самыми запоминающимися спектаклями с участием Иты Эвер считаются постановки по пьесам Антона Чехова «Три сестры» и Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Фильмография артистки насчитывает несколько десятков кинокартин.

Эвер была удостоена звания народной артистки Эстонской ССР, также она стала лауреатом Национальной премии Эстонии в области культуры.