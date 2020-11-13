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    13 ноября 2020, 11:49

    Мишустину предложили решение проблемы массовых отключений электроэнергии

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила главе кабмина Михаилу Мишустину решение проблемы массовых отключений электричества в период выполнения энергопроектов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По мнению Костенко, решить эту проблему можно следующим образом: при утверждении инвестпрограмм электроснабжающих предприятий надо учитывать замечания и мнения муниципалитетов, на чьей территории реализовываются эти проекты.

    «Конечно, ветхие сети ремонтировать нужно. Но делать это следует в плановом порядке и в соответствии с разработанной и утвержденной инвестпрограммой, а не в критический момент, нарушая права наших граждан», — обратила внимание зампред думского Комитета по контролю и Регламенту.