Мишустину предложили решение проблемы массовых отключений электроэнергии

По мнению Костенко, решить эту проблему можно следующим образом: при утверждении инвестпрограмм электроснабжающих предприятий надо учитывать замечания и мнения муниципалитетов, на чьей территории реализовываются эти проекты.

«Конечно, ветхие сети ремонтировать нужно. Но делать это следует в плановом порядке и в соответствии с разработанной и утвержденной инвестпрограммой, а не в критический момент, нарушая права наших граждан», — обратила внимание зампред думского Комитета по контролю и Регламенту.