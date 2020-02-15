Мишустина спародировали в КВН. Видео

В КВН показали пародию на премьер-министра России Михаила Мишустина. Видео с фрагментом игры высшей лиги опубликовал Первый канал.

Мишустина спародировала сборная «Татнефти» из Альметьевска. В прошлом году в финале высшей лиги КВН она заняла второе место, уступив команде «Так-то» Сибирского федерального университета.

«У нас с вами много общего, — заявил игрокам человек в образе Мишустина. — Вы в прошлом году стали вторыми, а я в этом стал вторым».

Он добавил, что если теперь команда станет первой, то «между нами уже ничего общего не будет».

Когда Мишустина попросили что-то спеть или станцевать, «премьер» заявил, что не умеет этого делать.

— А вот у Дмитрия Анатольича получалось, — вспомнили в команде.

— Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили, — последовал ответ.

Мишустин возглавил правительство 15 января — после отставки премьера Дмитрия Медведева. До этого Мишустин руководил Федеральной налоговой службой. Медведев перешел на должность зампредседателя Совета безопасности, сохранив кресло председателя «Единой России».