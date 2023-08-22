Общество 22 августа 2023, 19:27 Мишустин заявил, что власти круглосуточно ведут мониторинг цен в России Премьер Мишустин: в России ведут специальный проект по мониторингу цен Pxhere

Читать 360tv в

Российские власти непрерывно ведут мониторинг цен. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил ТАСС.

«[В России] ведется также специальный проект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен», — сказал Мишустин.

Реклама

Работа в этом направлении важна, она ведется круглосуточно, подчеркнул премьер-министр. Проекты позволяют быстро выявить расхождения с планами, оперативно исправить ситуацию.

Ранее Мишустин обозначил серьезный вызов для российской экономики. Им оказался дефицит специалистов в некоторых отраслях. Вопрос, по словам главы правительства, требует особого внимания.

Тем не менее по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, писал RT. Страна обогнала Германию по ВВП по паритету покупательной способности.