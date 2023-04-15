Общество 15 апреля 2023, 03:23 Мишустин выразил уверенность в росте реальных доходов россиян Мишустин заявил об уверенности в росте доходов населения России Pxhere

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Правительство России работает над повышением благосостояния жителей страны. Реальные доходы россиян будут расти, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

«Повышение благосостояния людей — основная задача — решается. Рост реальных денежных доходов — будет», — сказал Мишустин. Российский премьер отметил, что уверен в этом.

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Свое мнение на этот счет Мишустин озвучил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России. Он упомянул об этом, когда говорил о ключевых задачах государства на ближайшее время. Еще одной задачей премьер назвал народосбережение.

«Без сомнения, здесь целый комплекс заложенных решений помогает нам обеспечить наше население как качественными медицинскими услугами, своевременной диспансеризацией, реабилитацией — для тех, кто переболел, так и социальной адресной помощью», — сказал Мишустин.

По его словам, видя профили семей, власти научились адресно помогать нуждающимся в поддержке россиянам.

На заседании Мишустин также отметил, что со второго полугодия 2022 года экономика России показала рост. Благодаря слаженным действиям правительства она справилась с вызовами санкций и пандемии. Премьер-министр добавил, что в период пандемии коронавируса кабмин поддерживал бизнес и россиян, после введения санкций помогал адаптироваться экономике.