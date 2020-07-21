Мишустин выделил денежные средства на жилищную инфраструктуру в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более шести миллиардов рулей на жилищную инфраструктуру в регионах, сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 миллиардов рублей будет направлено на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — процитировало сообщение пресс-службы ИА RNS.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства. На эти деньги проведут теплосети, водопроводы, канализацию. Помимо прочего, планируется строительство дорог, детских садов и других учебных учреждений в регионах. В эксплуатацию введут порядка 600 тысяч квадратных метров жилья.

Около 20 субъектов получат субсидии. В их числе окажутся Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская и Белгородская области.