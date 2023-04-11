Общество 11 апреля 2023, 22:22 Мишустин указал на важность независимости России в создании технологий Мишустин: Россия должна добиваться независимости в технологиях РИА «Новости»

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Российскому рынку нужно преодолеть зависимость от импортных разработок и наладить выпуск значимой продукции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время выступления на стратегической сессии Укрепление технологического суверенитета. Его слова привел ТАСС.

По его словам, для сохранения устойчивости важных отраслей экономики нужно обеспечить независимость России за счет собственных ресурсов и компетенций.

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«Сейчас требуется поднять на принципиально новый уровень производственный, кадровый и научный потенциал нашей страны. Мы будем наращивать промышленные мощности и массово запускать нужные производства», — заявил Мишустин.

Он уточнил, что в России будут активно развивать ключевые отрасли, среди них машиностроение, энергетика, авиа- и судостроение, а также химическое производство. Кроме того, страна будет стремиться стать лидером в сфере искусственного интеллекта, беспилотных систем и в других инновационных направлениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что сфере искусственного интеллекта по мере расширения понадобится государственное регулирование.