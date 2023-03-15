Общество 15 марта 2023, 16:07 Мишустин сообщил о процессе создания Фонда поддержки участников спецоперации Мишустин: создание Фонда поддержки участников спецоперации идет полным ходом РИА «Новости»

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В России продолжается работа по формированию Фонда поддержки участников специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин напомнил, что поручение о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан с СВО, озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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«[Исполнение] поручения президента <…> идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили», — рассказал глава кабмина.

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Новый фонд будет оказывать специализированную помощь в вопросах медицинского и социального обслуживания, реабилитации, уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее президент поставил задачу делать все для оказания предметной помощи участникам спецоперации и членам их семей.