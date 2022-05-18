Мишустин разрешил россиянам выезжать на автомобиле в ДНР, ЛНР и Грузию

В России отменили коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в распоряжение, датированное 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу с РФ.

Ранее такие ограничения уже отменили в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.

Также с 9 апреля разрешены регулярные и чартерные рейсы в десятки стран. Ранее на них вводились ограничения. Регулярное и чартерное воздушное сообщение со странами было прервано из-за ситуации с пандемией. Исключение составляли только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Постепенное возобновление перелетов началось в России с августа 2020 года.