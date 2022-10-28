Мишустин раскрыл причину сложностей в мировой экономике | 360°

28 октября 2022, 09:57
Мишустин раскрыл причину сложностей в мировой экономике
Премьер-министр РФ Мишустин: односторонние санкции создали сложности в мировой экономике
Нынешние сложности в мировой экономике стали результатом применения Западом односторонних санкций. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе, сообщил ТАСС.
«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции», — сказал председатель кабмина.
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Он обратил внимание, что ограничительные меры вводятся не только против России, но и против Белоруссии.
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По словам Мишустина, РФ продолжит оставаться надежным союзником и торговым партнером для стран СНГ вне зависимости от сложностей мировой экономики.
«Взаимодействие внутри содружества продолжает развиваться, <…> мы внимательно и с уважением относимся к интересам наших ближайших соседей и партнеров», — отметил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил страны СНГ о подготовке Украиной «грязной бомбы».
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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