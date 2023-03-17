Важное 17 марта 2023, 15:08 Мишустин проведет переговоры с Си Цзиньпином 21 марта Кремль: встреча Мишустина и Си Цзиньпина состоится 21 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках государственного визита в Россию проведет встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что переговоры пройдут 21 марта, сообщил ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что встреча Мишустина и Си Цзиньпин будет предварять основные переговоры в Кремле с участием лидера России.

Реклама

По словам помощника президента, 21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречи в двух форматах: сначала в узком составе, а затем в расширенном. После этого политики выступят с заявлениями для СМИ. Также планируется подписание совместных документов.

Реклама

«Затем в Грановитой палате [состоится] государственный обед», — добавил Ушаков.

Он уточнил, что на нем будут присутствовать делегации и приглашенные деятели, которые имеют отношение к развитию двусторонних связей России и Китая.