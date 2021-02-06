Мишустин продлил автоматическую выдачу лицензий для части компаний

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, который продлевает получение лицензии автоматом для людей и компаний из социально значимых сфер.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства. Всего документ включает около девяти разных отраслей, в том числе медицину, фармацевтику, образование, экологию, охрану труда.

«Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений», — рассказали в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию некоторых выплат военным и силовикам. На 3,7% будут увеличены страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Еще это касается единовременных выплат семьям, где погиб военнослужащий, а также тем, кто получил травму и был признан негодным для службы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Кроме того, подняли страховые суммы для военнослужащих, тех, кто призван на военные сборы сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников нацгвардии и органов принудительного исполнения.