Общество 03 января 2023, 11:47 Мишустин призвал выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий Премьер Мишустин призвал ФОМС выполнить все обязательства перед жителями новых регионов РИА «Новости»

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Все социальные обязательства перед жителями новых регионов России необходимо выполнить в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным, сообщил Telegram-канал российского правительства.

Мишустин напомнил, что новые территории недавно вошли в состав Российской Федерации.

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«Естественно, все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами Российской Федерации, должны быть выполнены», — отметил премьер-министр.

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Он уточнил, что интеграция граждан предполагает прежде всего получение всех социальных и медицинских услуг.

Председатель ФОМС пояснил, что система ОМС в новых регионах страны заработает в полном объеме с 2024 года.

«В полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, но и в любом субъекте Российской Федерации», — отметил Баланин.

В начале января программу льготной ипотеки одобрили для новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Жители получат возможность оформить займы по ставке не более 2% годовых.