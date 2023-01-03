03 января 2023, 11:47
Мишустин призвал выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий
Премьер Мишустин призвал ФОМС выполнить все обязательства перед жителями новых регионов
Все социальные обязательства перед жителями новых регионов России необходимо выполнить в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным, сообщил Telegram-канал российского правительства.
Мишустин напомнил, что новые территории недавно вошли в состав Российской Федерации.
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«Естественно, все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами Российской Федерации, должны быть выполнены», — отметил премьер-министр.
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Он уточнил, что интеграция граждан предполагает прежде всего получение всех социальных и медицинских услуг.
Председатель ФОМС пояснил, что система ОМС в новых регионах страны заработает в полном объеме с 2024 года.
«В полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, но и в любом субъекте Российской Федерации», — отметил Баланин.
В начале января программу льготной ипотеки одобрили для новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Жители получат возможность оформить займы по ставке не более 2% годовых.
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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