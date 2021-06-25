Мишустин призвал учитывать рабочий график россиян при организации вакцинации

В России есть достаточное количество вакцины от коронавируса. Прививочная кампания должна быть построена так, чтобы россиянам было удобно вакцинироваться. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Препараты нужно поставлять своевременно во все регионы страны. При этом также важно иметь резерв коек в случае ухудшения эпидемической ситуации. Об этом написал ТАСС.

«Прививочная кампания должна быть организована для россиян удобно, в том числе с учетом графика их работы», — сказал Мишустин. Его процитировало РИА ФАН.

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в России в июне. Специалисты говорят, что в страну пришел индийский штамм коронавируса. За последние сутки в РФ зафиксировано 20 393 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве (+7916), Подмосковье (+2436) и Санкт-Петербурге (+1194).

В связи с этим в России продолжается активная кампания по вакцинации населения. В тех регионах, где высокий рост заболеваемости, ее сделали обязательной для ряда граждан. Речь идет, в частности, о людях, работающих в сферах здравоохранения, товаров и услуг, транспорта.