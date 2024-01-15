Общество 15 января 2024, 11:40 Мишустин призвал нарастить объем производства автомобилей в России Мишустин: надо обеспечить рост выпуска автомобилей за счет иностранных площадок РИА «Новости»

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Российский автопром в ближайшие годы должен обеспечить рост производства отечественных автомобилей и автобусов, в том числе за счет мощностей покинувших рынок иностранных компаний. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова привело РИА «Новости».

Мишустин пояснил, что это входит в стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Она также подразумевает углубление локализации производства, стимулирование собственных научных инженерных компетенций.

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Как подчеркнул премьер-министр, в России есть спрос на автомобили с электрическими, гибридными, водородными установками. Если наладить массовое производство такого транспорта, можно занять новые ниши, подытожил Мишустин.

По данным Минпромторга, в 2023 году производство автомобилей выросло на 16%. В общей сложности с конвейера сошли свыше 720 тысяч машин различных сегментов. Высокие результаты показал АвтоВАЗ, реализовавший на российском рынке более 350 тысяч автомобилей.