Общество 17 августа 2023, 14:18 Мишустин призвал молодежь устраиваться на промышленные предприятия Мишустин призвал молодежь идти работать в проектирование и машиностроение РИА «Новости»

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Промышленное проектирование и машиностроение в настоящее время являются самыми перспективными направлениями для трудоустройства российской молодежи. Об этом во время посещения самарского ПАО «ОДК-Кузнецов» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привело РИА «Новости».

«Хочу к молодежи обратиться. Приходите на наши российские высокотехнологичные предприятия, проектируйте автомобили, самолеты, ракеты, технологии, двигатели. Транспортное и тяжелое машиностроение развиваются у нас, в стране есть чем заниматься», — сказал Мишустин.

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Глава правительства отметил, что его порадовало большое количество молодых сотрудников на «Кузнецове», производство которого специализируется на космическом и авиационном двигателестроении.

«Цеха смотрели, спрашиваю, мол, откуда так много молодежи? Мне сказали, что около 40% сотрудников обновилось в последние четыре года. Здорово, что они идут», — добавил премьер-министр.

Ранее Мишустин указал на заинтересованность мирового сообщества российской экономикой.