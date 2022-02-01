Мишустин придумал способ избавить поликлиники от очередей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские поликлиники нужно сделать удобнее, и указал, как это можно сделать. В первую очередь необходимо обеспечить индивидуальный подход к лечению, отметил глава кабмина.

Также Мишустин призвал за счет современных технологий упростить запись к врачу, упростить выдачу заключений и рецептов пациентам, сократить сроки ожидания приема. Наконец, премьер призвал избавить врачей от бумажной работы и бесконечных отчетов.

«Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей​​​. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки», — отметил премьер-министр.

В целом он считает, что при решении повседневных проблем граждан надо обращать внимание на удобство и пользу предлагаемых сервисов. Именно у людей спрашивать, насколько удобны и полезны услуги и сервисы, которые для них были созданы.