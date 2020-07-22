Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе
«Уже видно, что очень популярна программа „Сельская ипотека“ по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 миллиарда рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его», — приводит ТАСС слова Мишустина во время выступления в Госдуме.
Глава Кабмина напомнил, что в рамках поддержки людей во время пандемии коронавируса в России в апреле запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Это решение стало одной из самых эффективных антикризисных мер. В рамках этой программы российские банки уже выделили 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей.
Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что россияне смогут приобрести новое жилье в кредит по льготной ставке до 1 ноября 2020 года. Продлевать программу и расширять ее действие на вторичный рынок жилой недвижимости не будут.