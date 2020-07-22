Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе

Программа «Сельская ипотека» может получить еще два миллиарда рублей. Россияне охотно покупают сельское жилье в кредит на льготных условиях, поэтому российский премьер-министр Михаил Мишустин выступил с предложением дополнительной поддержки.

«Уже видно, что очень популярна программа „Сельская ипотека“ по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 миллиарда рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его», — приводит ТАСС слова Мишустина во время выступления в Госдуме.

Глава Кабмина напомнил, что в рамках поддержки людей во время пандемии коронавируса в России в апреле запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Это решение стало одной из самых эффективных антикризисных мер. В рамках этой программы российские банки уже выделили 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что россияне смогут приобрести новое жилье в кредит по льготной ставке до 1 ноября 2020 года. Продлевать программу и расширять ее действие на вторичный рынок жилой недвижимости не будут.