Общество 13 января 2024, 11:19 Мишустин поздравил работников российской печати с праздником Глава правительства Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Его обращение опубликовала пресс-служба правительства России.

«Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации», — сказал председатель правительства.

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Мишустин назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится не только призванием, но и образом жизни. Она требует не только таланта, но и высокой концентрации, умения разбираться в различных сферах и нести ответственность за каждое написанное или сказанное слово.

«Вы всегда находитесь в центре важных событий, стоите на страже интересов людей», — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к журналистам.

Мишустин добавил, что сегодня многие корреспонденты работают в зоне СВО и, рискуя жизнями, создают материалы и пишут о подвигах солдат и офицеров.

С Днем российской печати журналистов также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что СМИ вносят огромный вклад в общество, объективно и правдиво освещая информацию. Именно журналисты обозначают волнующие людей проблемы. Володин добавил, что военные корреспонденты выполняют свой профессиональный долг, рискуя жизнями.

День российской печати отмечают 13 января с 1991 года. До этого существовал День советской печати, который праздновали 5 мая — в день выхода первого номера газеты «Правда».