Общество 20 апреля 2023, 10:26 Мишустин поручил нарастить выпуск стройматериалов и сохранить темпы возведения жилья Премьер-министр Мишустин поручил сохранить в России темпы строительства жилья Главное управление государственного строительного надзора Московской области

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Строительная отрасль в 2022 году поставила рекорд по вводу жилья. Важно сохранить эти темпы, нарастить производство собственных стройматериалов и помочь новым регионам России достичь федеральных показателей. Об этом заявил в видеообращении к участникам коллегии Минстроя премьер-министр Михаил Мишустин.

Несмотря на санкции, в прошлом году в стране ввели рекордный за всю историю объем жилья — почти 103 миллиона квадратных метров. Из аварийных построек в новые квартиры переехали около 200 тысяч человек, капитально отремонтировали свыше 50 тысяч многоквартирных домов, выдали разрешения на возведение еще 50 миллионов квадратных метров.

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«Важно сохранять набранный темп. <…> В условиях внешних ограничений надо укреплять технологическую независимость, нарастить отечественное производство стройматериалов», — поручил глава кабмина.

Михаил Мишустин заявил, что важно развивать новые регионы России — Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. Он сообщил о подготовке программы социально-экономического развития, которая поможет им выйти на федеральные показатели по состоянию инфраструктуры и в других сферах жизни.

Президент России Владимир Путин призвал интегрировать новые регионы в единое правовое пространство, развить сферу культуры и оказать федеральную поддержку в решении накопившихся проблем.