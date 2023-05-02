Общество 02 мая 2023, 10:39 Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения и включило туда бойцов СВО РИА «Новости»

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Участники специальной военной операции (СВО) смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», — сообщили на сайте правительства РФ.

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Работодатели получат субсидии за их трудоустройство. Размер выплаты будет равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.

Ранее «360» писал, что участники СВО получат статус ветеранов боевых действий. Кроме того, кадровые военные, призывники по частичной мобилизации и добровольцы имеют право на множество льгот и пособий, писал ТАСС. В том числе, во время участия в СВО трудовой стаж исчисляется в двойном размере, а за мобилизованными сохраняется их рабочее место.

В некоторых субъектах России предусмотрено освобождение от коммунальных платежей и транспортного налога, на членов семьи и детей участников СВО выделили ежемесячные выплаты. В 2022 году на поддержку бойцов направили почти 60 миллиардов рублей.