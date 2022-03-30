Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки льготной ипотеки

Максимальная ставка льготной ипотеки в России на жилье в новостройках повысилась до 12% годовых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Вопрос ипотечной программы стал одной из тем на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Постановление подписано», — заявил Мишустин.

C предложением скорректировать параметры льготной ипотеки на новостройки выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России. Путин эту инициативу одобрил.

Российский лидер подчеркнул, что ипотечные ставки не поменяются по специальным программам. То есть по программе сельской ипотеки она составит 3%, по семейной ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что больше четверти россиян готовы оформлять ипотеку на новое жилье даже по завышенным ставкам.