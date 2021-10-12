Мишустин озвучил число россиян, которые вакцинировались от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил число вакцинированных российских граждан. По его словам, уже 43 миллиона человек поставили прививку от коронавирусной инфекции, написал ТАСС.

«По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких — это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», — отметил Мишустин.

При этом премьер-министр призвал Минздрав активнее работать с регионами. Он отметил, что необходимо дать им возможность самим влиять на ситуацию с коронавирусом и ускорять темпы вакцинации, добавил «Взгляд»

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 миллиардов рублей», — заключил Мишустин.