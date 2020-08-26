Мишустин отменил ограничения для иностранных спортсменов
Премьер-министр Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных спортсменов. Об этом сообщила НСН со ссылкой на сайт правительства.
«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», — говорится в тексте сообщения.
Теперь спортсмены смогут въезжать в страну по рабочей и гуманитарной визам.
Запрет действовал для них с марта этого года из-за эпидемической ситуации.