Мишустин отменил ограничения для иностранных спортсменов

«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», — говорится в тексте сообщения.

Теперь спортсмены смогут въезжать в страну по рабочей и гуманитарной визам.

Запрет действовал для них с марта этого года из-за эпидемической ситуации.