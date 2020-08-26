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    26 августа 2020, 13:28

    Мишустин отменил ограничения для иностранных спортсменов

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных спортсменов. Об этом сообщила НСН со ссылкой на сайт правительства.

    «Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», — говорится в тексте сообщения.

    Теперь спортсмены смогут въезжать в страну по рабочей и гуманитарной визам.

    Запрет действовал для них с марта этого года из-за эпидемической ситуации.

    Новости SMI.FM