Мишустин опроверг замену обычного образования цифровым

Михаил Мишустин посетил сегодня подмосковную Дубну. На совещании с директорами градообразующих предприятий премьер-министр заявил, что цифровизация влияет на все сферы жизни. Он также сообщил, что государство не собирается заменять базовое образование на цифровое.

«По поводу России — абсолютно уверен, что мы не будем заменять базовое образование цифровым и лишать [учащихся] контактов с профессором. То, что происходит сейчас, — это только из-за пандемии. Мы вынуждены. Но никакая цифровая платформа не заменит контакта с наставником», — рассказал он.

Мишустин также рассказал, что экономика совместного потребления оптимизируется. Тем не менее премьер считает, что молодые люди теряют интерес. И простой алгоритм «да/нет» становится для них «нормой жизни».

«И нам нужно делать, чтобы они захотели учиться. И нам есть чем гордиться, есть вузы, в которые большой конкурс», — рассказал премьер.

При этом он добавил, что получать образование ради образования тоже не самый лучший подход. Но все опасения пообещал учесть.