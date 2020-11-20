Мишустин опроверг замену обычного образования цифровым
«По поводу России — абсолютно уверен, что мы не будем заменять базовое образование цифровым и лишать [учащихся] контактов с профессором. То, что происходит сейчас, — это только из-за пандемии. Мы вынуждены. Но никакая цифровая платформа не заменит контакта с наставником», — рассказал он.
Мишустин также рассказал, что экономика совместного потребления оптимизируется. Тем не менее премьер считает, что молодые люди теряют интерес. И простой алгоритм «да/нет» становится для них «нормой жизни».
«И нам нужно делать, чтобы они захотели учиться. И нам есть чем гордиться, есть вузы, в которые большой конкурс», — рассказал премьер.
При этом он добавил, что получать образование ради образования тоже не самый лучший подход. Но все опасения пообещал учесть.