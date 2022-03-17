Мишустин объявил об отмене ограничений на перемещения между Россией и Белоруссией с 18 марта

Все существующие ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией для граждан снимаются с полуночи 18 марта. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития гуманитарных контактов и развития торгово-экономического сотрудничества между нашими братскими народами», — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что решение согласовано с президентом РФ Путиным и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Премьер-министр выразил уверенность, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии со стороны Запада.

Ранее россиянам можно было находиться без визы в Белоруссии на срок до трех месяцев, после чего было необходимо оформлять вид на жительство или регистрироваться в местных органах.

Также стало известно, что Россия и Белоруссия откажутся от расчетов в долларах за поставки энергоносителей.