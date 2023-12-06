Общество 06 декабря 2023, 16:17 Мишустин объяснил пользу санкций для самолетостроения Мишустин заявил, что санкции ускорили возрождение самолетостроения в России РИА «Новости»

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Санкции западных стран ускорили возрождение самолетостроения в России, в том числе отечественных композитных деталей, электроники, авионики, двигателей и шасси. На это во время выступления на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий» указал глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что раньше Россия приобретала гражданские самолеты за рубежом, но в то же время сама начала работу над перезапуском своей авиационной индустрии.

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«Советские заделы использовались на первом этапе для решения этой задачи. Мы также привлекли зарубежных партнеров к кооперации», — сказал он.

По словам Мишустина, санкции запретили России получать все иностранное, но такие условия лишь ускорили возрождение самолетостроения внутри страны.

«Конечно, все это очень непросто. Есть определенные вопросы по замене зарубежной составляющей. Но мы справимся со всем, наши конструкторы и инженеры работают над этим усиленно», — добавил председатель правительства.

Также глава кабмина отметил, что в России уже создают линейку как региональных, так и дальнемагистральных самолетов.

«Развитие не только нашей традиционной линейки, но и беспилотных систем — самые перспективные направления. Это электрические и сверхзвковые самолеты, конвертопланы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить обслуживание в России отечественного ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet.