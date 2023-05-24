Общество 24 мая 2023, 11:11 Мишустин назвал развитие IT-отрасли одной из приоритетных задач государства Премьер Мишустин: развитие IT-отрасли в России — одна из приоритетных задач государства РИА «Новости»

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Российский интернет-форум (РИФ) открылся 24 мая в Московской области. Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что развитие сферы IT является одной из приоритетных задач государства. Телеграмму от него зачитал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

«Около 80% зарубежных решений можно заменить отечественными аналогами с уникальными характеристиками и качеством. Развитие отрасли — одна из приоритетных государственных задач», — сказано в послании главы кабмина.

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Правительство для этого предприняло ряд действий. В частности, речь идет о налоговом маневре, таргетированных мерах поддержки, льготных программах кредитования, грантах и ипотеке. Нужно, чтобы IT-компании наращивали набранные темпы, повышали компетенции, занимали новые ниши, отметил премьер.

«Государство со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю поддержку», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, РИФ является одним из главных событий цифровой экономики и связанных отраслей.

«Многие годы эта уникальная площадка дает возможность представителям органов государственной власти и делового сообщества вести диалог», — говорится в обращении Мишустина.

Также форум дает возможность обсуждать вопросы и формировать тренды развития. Он подчеркнул, что технологии сейчас стали одним из ключевых мировых ресурсов.

«Серьезные вызовы и беспрецедентное санкционное давление, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы и придали импульс развитию отраслей», — добавил премьер.

Он заявил, что достигнутые в IT-индустрии результаты доказывают, что Россия может противостоять любым потрясениям. Мишустин отметил, что программа импортозамещения индустриального и общесистемного программного обеспечения вышла на новый уровень. Более 500 ведущих российских компаний включены в работу центров компетенций.

РИФ-2023 начал работу во вторник в кинозале Главного корпуса пансионата «Лесные дали». Ключевая тема мероприятия — объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего.