Мишустин назвал поддержку рождаемости принципиальной задачей для России

Поддержка рождаемости является принципиальной задачей для России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Тему демографии глава кабмина поднял в ходе стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования. Мишустин отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать целостную систему помощи семьям с детьми.

«Мы это реализуем», — подчеркнул премьер.

Он указал на то, что сейчас все родители в трудной финансовой ситуации могут получить господдержку. Этим могут воспользоваться семьи с детьми всех возрастов, одинокие родители, беременные.

Также глава кабмина указал на еще одну приоритетную задачу — сохранение стабильной ситуации с занятостью. По его оценке, для этого было разработано несколько отраслевых стратегий, также было решено продлить действующие меры поддержки рынка труда.

Мишустин подчеркнул, что особенно важными в этом контексте являются вопросы планирования подготовки кадров под запросы предприятий, развитие инструментов трудовой мобильности — в первую очередь для молодых людей, а также комплексная модернизация институтов занятости — они должны быть современными и отвечающими запросам людей.