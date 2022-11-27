Общество 27 ноября 2022, 13:27 Мишустин назвал многодетные семьи будущим России Мишустин: российские семьи, которые растят двух и более детей, — будущее страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семьи с двумя, тремя и большим числом детей являются будущим России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии награждения Всероссийского конкурса «Семья года». Он подчеркнул, что правительство продолжит разрабатывать для них новые меры поддержки. Видеообращение политика появилось в официальном Telegram-канале кабмина.

Мишустин отметил, что уют и благополучие в доме не могут возникнуть сами по себе — это всегда становится результатом непрерывного труда. Огромное значение также имеет забота и поддержка близких.

Реклама

«Вы хорошо понимаете, что вместе с дорогими вам людьми гораздо проще справиться с любыми трудностями и невзгодами», — сказал премьер-министр.

Реклама

Он подчеркнул, что для правительства страны остаются приоритетными задачами повышение качества здравоохранения, образования и других социальных сфер. С этой целью в стране уже реализуют ряд мер.

Среди них Мишустин упомянул льготные кредиты для молодых семей на покупку или строительство жилья, выплаты многодетным россиянам для погашения ипотеки, организацию бесплатного горячего питание для школьников начальных классов. Помимо этого, семьи с детьми получают различные выплаты.

«Конечно, мы продолжим разрабатывать новые инструменты государственной поддержки», — заключил премьер.