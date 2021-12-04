Мишустин назвал две главные черты русского народа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал две черты характера, которыми он считает главными у русского народа. Он рассказал об этом во время выступления на открытии выставки Expo-2020.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. По мнению Мишустина, это нестандартное мышление и изобретательность.

«На протяжении многих веков Россия открывает имена великих творцов, изобретателей, писателей, художников, музыкантов. Российская креативность продолжает вдохновлять весь мир и сейчас», — считает он.

Концепция российского павильона в дубайском «Экспо» — «Творческий разум: объединяя будущее». Площадка является одной из самых крупных на мероприятии. Ее площадь равна 3630 квадратных метров, высота — 26,6 метра.

Основная инсталляция — семиметровый человеческий мозг. Также посетители могут познакомиться с историей российских изобретений на стенде «Из России с любовью». Это мультимедийный экран, на котором продемонстрированы самые известные изобретения российских ученых.