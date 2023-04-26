Общество 26 апреля 2023, 10:58 Мишустин назвал антироссийские санкции долговременным явлением Премьер-министр Мишустин: Запад ввел санкции не для того, чтобы отступить РИА «Новости»

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Санкционные ограничения со стороны Запада не являются временным явлением. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Российские власти понимают, что санкции не являются временным явлением. Запад зашел слишком далеко, чтобы отступить», — сказал он.

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Также Мишустин отметил, что западные страны предпринимают попытки отменить все, связанное с Россией, включая язык, книги и цифровой контент.

«Они хотят, чтобы русские не могли извлекать уроки из прошлого, не могли общаться на одном языке и забыли свои традиции», — добавил он.

Ранее Мишустин заявил, что санкции западных стран не должны повлиять на работу правительства России в выполнении своих социальных обязательств перед гражданами.

Он подчеркивал, что необходимо продолжать обеспечить рост реальных зарплат и доходов населения, работать над снижением уровня бедности и оказывать адресную поддержку семьям с детьми.