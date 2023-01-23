Общество 23 января 2023, 17:42 Мишустин назначил Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Кабмин РФ: Комиссаров назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС РИА «Новости»

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Алексея Комиссарова назначили исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Соответствующее решение подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — уточнили в кабмине.

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Комиссаров зарекомендовал себя как надежный сотрудник. Он с 2017 года является проректором академии. Кроме этого, занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

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Ранее покинувшего пост главы вуза Владимира Мау обвинили в крупном мошенничестве. Также он стал фигурантом дела против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Однако позднее с Мау сняли все обвинения.

По информации СМИ, в настоящее время экс-ректор РАНХиГС находится в Израиле и о его возвращении в Россию ничего не известно.