Мишустин исполнит желание мальчика, мечтающего побывать на кондитерской фабрике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в предновогодней благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства пообещал исполнить мечту пятилетнего мальчика из Орловской области, который хочет побывать на кондитерской фабрике. Об этом написало РИА «Новости».

Глава кабмина признался, что в детстве и сам мечтал увидеть кондитерскую фабрику.

«У меня был любимый мультфильм „Шоколадный дракончик“. И я помню, как мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты», — рассказал он.

Мишустин пообещал Мише из Орловской области, что не только поможет ему исполнить мечту, но и сам отправится с ним на кондитерскую фабрику.

«Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, и я постараюсь к тебе присоединиться», — сказал премьер-министр.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится ежегодно для помощи ребятам с ограничениями по здоровью или инвалидностью, а также детям-сиротам и семьям в сложной финансовой ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин также принял участие в акции. Глава государства исполнил желание 14-летнего мальчика из Подмосковья, мечтавшего о гитаре.