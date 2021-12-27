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    27 декабря 2021, 16:20

    Мишустин исполнит желание мальчика, мечтающего побывать на кондитерской фабрике

    Александр Блинов

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в предновогодней благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства пообещал исполнить мечту пятилетнего мальчика из Орловской области, который хочет побывать на кондитерской фабрике. Об этом написало РИА «Новости».

    Мишустин исполнит желание мальчика, мечтающего побывать на кондитерской фабрике

    Глава кабмина признался, что в детстве и сам мечтал увидеть кондитерскую фабрику.

    «У меня был любимый мультфильм „Шоколадный дракончик“. И я помню, как мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты», — рассказал он.

    Мишустин пообещал Мише из Орловской области, что не только поможет ему исполнить мечту, но и сам отправится с ним на кондитерскую фабрику.

    «Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, и я постараюсь к тебе присоединиться», — сказал премьер-министр.

    Благотворительная акция «Елка желаний» проводится ежегодно для помощи ребятам с ограничениями по здоровью или инвалидностью, а также детям-сиротам и семьям в сложной финансовой ситуации.

    Ранее президент РФ Владимир Путин также принял участие в акции. Глава государства исполнил желание 14-летнего мальчика из Подмосковья, мечтавшего о гитаре.