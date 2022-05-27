Мишустин: инфляция в России обновила минимум 1999 года

Инфляция в России с начала мая достигла минимальных значений с 1999 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также обратил внимание, что за последнюю неделю в стране зафиксировали дефляцию, то есть снижение общего уровня цен на товары и услуги.

Премьер отметил, что власти России противопоставили системную работу попыткам Запада разрушить страну. Несмотря на санкции, обвального сокращения производства, товарного дефицита и роста безработицы не произошло, написал ТАСС.

Перед российским властями стоит задача и дальше развивать отечественное производство, добавил глава правительства, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России».

По его мнению, в настоящее время нужно сконцентрировать усилия на развитии инженерной науки и мысли.

«У России есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути», — заключил Мишустин.