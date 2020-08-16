Мишустин доложит Путину обо всех инициативах жителей Дальнего Востока

Михаил Мишустин расскажет Владимиру Путину обо всех инициативах жителей Дальнего Востока. Премьер-министр получил очень много предложений по улучшению региона.

За время рабочей поездки по городам Дальнего Востока Мишустин провел встречи не только с чиновниками, но также с врачами, учителями, бизнесменами и «энтузиастами».

«Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока», — заявил премьер-министр России. Его слова приводит ТАСС.

Он также напомнил, что президент обозначил развитие Дальнего Востока одной из главных задач государственной политики страны.

Ранее Мишустин поручил привлечь на Камчатку молодежь. По его словам, сейчас на полуострове стало гораздо меньше людей в возрасте до 30 лет, чем было при СССР. Эту ситуацию нужно исправлять. Для чего необходимо предоставить новые льготы, ввести меры поддержки семей с детьми и бизнесменов, обеспечить хорошее образование и условия проживания. Тогда молодежь вернется на Камчатку.