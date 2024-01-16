Общество 16 января 2024, 18:30 Мишустин дал старт марафону отраслевых достижений на выставке «Россия» Мишустин дал старт Дням отраслевых достижений на выставке «Россия» РИА «Новости»

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Глава российского правительства Михаил Мишустин принял участие в открытии Дней отраслевых достижений на международном форуме «Россия». Об этом сообщило РИА «Новости».

Премьер также осмотрел павильон Координационного центра правительства. По его словам, марафон отраслевых достижений посвящен успехам экономики и социальной сферы.

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«Здесь все найдут то, что интересно: от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики», — пояснил Мишустин.

На площадке ВДНХ запланированы дни промышленности, здравоохранения. спорта, экологии, культуры и других сфер.

Форум «Россия» стал местом притяжения москвичей и гостей города. Даже в новогодние праздники выставка продолжила работать. 31 декабря ее посетили более 120 тысяч человек. Экспозиция «России» будет открыта до апреля.