Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России

Правительство сформировало новые меры по борьбе с 2019-nCoV. Среди них перевод пациентов из больниц для больных коронавирусом в другие клиники, обеспечение медиков защитными средствами и другие.

Премьер Министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета для борьбы с пандемией. Документ опубликовал сайт правительства.

Глава правительства в числе первоочередных мер велел создать единую информационную систему по идентификации возвращающихся из-за границы россиян. Необходимо будет проработать вопрос компенсации медицинским организациям падение доходов доходов из-за сокращения помощи по ОМС и обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты.

Особое внимание Мишустин обратил на перевод пациентов из больниц, где лечат от COVID-19 в другие клиники. Российский премьер призвал отнестись с особым вниманием к больным, которых недавно прооперировали и к тем пациентам, у которых есть риск осложнений, если затянуть с помощью.

Вот уже неделю в большинстве российских регионов действует режим строгой самоизоляции, во время которого нельзя выходить из дома без уважительной причины. Всего в России зафиксировали 5389 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 45 человек.