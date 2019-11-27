Мишонова рассказала о поисках родственников брошенной в Раменском девочки

Брошенная матерью в Раменском месячная девочка пока остается в больнице. Сегодня маленькую Софию навестила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

София, ее годовалый брат и мама — все уроженцы Таджикистана. Детям уже оформили свидетельства о рождении. Пока они останутся в больнице, так как передать их просто некому. Маму за то, что она бросила дочь на улице отправили в Следственный изолятор.

Ксения Мишонова заявила, что в ближайшее время органы опеки свяжутся с посольством Таджикистана, чтобы найти родственников детей, которые взяли бы их на воспитание.

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«Если не получится, то детям будут подыскивать постоянную семью здесь», — пояснила она.

Месячную девочку в кустах нашла жительница поселка Дружба Раменского муниципального района в минувшее воскресенье. Она вызвала на место полицию, которая привезла ребенка в больницу.

По словам заведующей отделением Галины Поликашовой, девочку привезли поздно вечером. Она была завернута в плед, поэтому переохлаждения никакого не было.

«Чуть были, как доложили мне сотрудники, холодные ручки и ножки», — пояснила врач.

В результате обследования никаких признаков насилия у девочки не нашли. Она оказалась полностью здоровой.

Мать девочки задержали следователи. В ходе допроса 33-летняя женщина призналась, что не хотела заниматься уходом и воспитанием новорожденной. Она надеялась, что оставленный на улице ребенок не выживет. В итоге против нее завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Суд арестовал мать на время проведения следственных действий.