Общество 10 апреля 2023, 07:56 Мишленовский повар уехал на передовую спецоперации готовить для солдат РИА «Новости»: повар ресторана со звездами Michelin готовит солдатам в Херсонской области РИА «Новости»

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Повар из ресторана с тремя звездами Michelin после работы в Дании уехал на передовую в Херсонской области, чтобы готовить для солдат. Военнослужащий с позывным Шеф сказал РИА «Новости», что не пожалел о своем выборе.

«Я здесь — на своем месте, чувствую себя нужным. Это самое главное», — заявил он.

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Мужчина работал полтора года в Копенгагене в ресторане с тремя звездами Michelin. Приехав в зону боевых действия, он попал в совсем другие условия. Шеф признался, что пришлось учиться заново, ведь вместо импортного оборудования Electrolux ему выдали полевую кухню КП-130 и совсем другие продукты. Однако, по его словам, в кулинарии важна фантазия, и собрать меню можно из любого ассортимента.

Хирург из Подмосковья с 15-летним стажем Александр Заруднев тоже поехал добровольцем в зону проведения спецоперации. За месяц командировки работая круглосуточно с небольшими перерывами на сон он спас более 400 солдат.