Общество 30 декабря 2022, 01:04 Мишку Диксона в Московском зоопарке поздравили с наступающим Новым годом Telegram

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Праздничную елку установили в вольере мишки Диксона в Московском зоопарке. Хищник получил подарок к Новому году, сообщила в Telegram-канале генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

На елке сотрудники зоопарка развесили яблоки, а рядом положили сверток с мясом, рыбьим жиром, селедкой. Диксону очень понравился презент.

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«Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Сами же иголки у сосны гораздо мягче, чем, например, у елки — травмировать медведя они не могут», — говорится в сообщении.

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В сентябре медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. При осмотре оказалось, что он имеет огнестрельное ранение, парез конечностей и паралич задней части тела. Животное доставили в Москву для лечения, а затем отправили в столичный зоопарк.