«Миша, держись»: губернатор Подмосковья навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.

Миша, держись! Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Как рассказал врач, мужчину в ближайшее время должны отправить из центральной районной больницы в Москву для дальнейшего лечения. На вопрос губернатора о состоянии здоровья медик сообщил, что у Михаила перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Андрей Воробьев также узнал о самочувствии трех остальных пострадавших при взрыве. Двум уже сделали операции и готовят к отправке в МОНИКИ.

«Все необходимые мероприятия врачи приняли. Здесь, слава Богу, все четверо будут жить, и никаких угроз не существует», — отметил губернатор.

Днем 4 апреля в пятиэтажке на улице Гагарина прогремел взрыв газа. Это привело к обрушению подъезда с третьего по пятый этаж. Под завалами погиб один человек, травмы получили шесть жильцов дома. Около 200 человек из здания на улицу вывели спасатели. Губернатор Подмосковья взял ситуацию под личный контроль и поручил разместить всех пострадавших. Областные следователи и прокуроры уже подключились к проверке на месте взрыва.