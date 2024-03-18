Общество 18 марта 2024, 12:44 Мирзиеев поздравил Путина с убедительной победой на выборах и пожелал успехов Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Мирзиеев поговорил с Путиным по телефону 18 марта. Он поздравил российского лидера с убедительной победой и пожелал ему дальнейших успехов.

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«Глава нашего государства особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны», — отметили в пресс-службе.

Там указали на высокий уровень узбекско-российских отношений, устойчивый рост объемов взаимного товарооборота, реализацию инвестиционных проектов в разных отраслях экономики и усиление кооперационных связей.

Путина с победой на выборах поздравил и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Он пожелал успехов в президентской деятельности для развития и процветания государства.