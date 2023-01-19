Общество 19 января 2023, 20:50 Миру пообещали конец в случае поражения России Патриарх Кирилл предрек конец миру в случае поражения России РИА «Новости»

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Желание внешних сил добиться поражения России в сложившейся ситуации приведет к самым губительным последствиям для всего человечества. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением в Богоявленском соборе Москвы после посвященной Крещению литургии выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что сегодня мир оказался перед серьезной угрозой из-за группы людей, которая посчитала, что сможет добиться поражения России и навязать ей свои ценности ради сохранения своего контроля над миром.

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Предстоятель Русской православной церкви заявил, что страна остается великой державой, обладающей мощным оружием и сильными людьми, которые не сдались ни одному врагу и всегда выходили победителями.

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«Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира», — обратился к верующим Кирилл.

Патриарх призвал людей к молитве, чтобы человечество пришло к пониманию хрупкости окружающего мира, чтобы работать ради общих ценностей, направленных на сохранение жизни и веры.