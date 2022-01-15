Мировой рекорд по приготовлению вареников установили в Белгороде

Участники фестиваля в Белгороде в субботу 15 января установили мировой рекорд, когда приготовили для гостей более 60 тысяч вареников за восемь часов. Об этом рассказала в своем своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.

«Сегодня в Белгороде установили новый мировой рекорд. Самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Мы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник», — говорится в сообщении, сообщил ТАСС.

Рекорд оказался зафиксировал INTERRECORD — это организация, которая регистрирует не только мировые, но и национальные рекорды. Сам фестиваль прошел в минувшую пятницу на территории Белгородской области. Он проводится в регионе уже пятый раз подряд, само мероприятия продлится до 16 января.

В этом году собственные рецепты вареников показывали кулинары, которые прибыли из 22 районов области. У всех посетителей, которые решили побывать на мероприятии, была возможность провести бесплатную дегустацию, поучаствовать в интерактивных играх, в различных интересных мастер-классах и других мероприятиях.