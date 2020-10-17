Миротворческая деятельность России в Африке принесла ощутимые плоды

Подобный шаг подтверждает готовность России содействовать сохранению мира в Центральноафриканской Республике, что жители восприняли с воодушевлением. Теперь борьба государства с преступностью сможет выйти на новый уровень, обеспечив безопасность мирному населению.

Это уже третий случай безвозмездной помощи, направленной из России в ЦАР. Нынешние события стали возможными благодаря заключению Хартумского соглашения, чему весьма способствовали российские дипломаты и действующий президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера. С момента подписания этого соглашения два года назад в республике началось воинское формирование под руководством российских опытных инструкторов.

Уже в 2020 году российские военные инструкторы подготовили более 4000 солдат, к новому году их ряды пополнят еще 2600 человек.

Помимо бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, Россия ранее безвозмездно предоставила Центральноафриканской Республике 5000 единиц оружия. Этот факт и продуманная стратегия действующего правительства по обеспечению безопасности населения за весь промежуток времени принесли значительные результаты. Государство вновь обрело контроль над территориями Куи (Уам-Пенде), Бессон (Нана-Мамбере), Ньем (Нана-Мамбере).

Кроме того, социальная сторона жизни декриминализовалась. Преступные группировки, державшие в страхе мирное население, начали разоружаться, их лидеры пришли к перемирию с правительством, некоторые из них даже заняли высокие должности.

Теперь боеспособная армия следит за порядком в стране, а преступность потеряла резон для осуществления убийств и грабежей. Совместными с Россией усилиями правительству ЦАР удалось обеспечить в стране безопасность.

15 октября, помимо военной техники, в Центральноафриканскую Республику по традиции были доставлены сувениры и гуманитарная помощь из России. В столицу привезли подарки для детей: игрушки, классические русские матрешки и около пяти тонн конфет «Мишка на севере». И если в России конфеты традиционно ассоциируются с семейными праздниками, в Африке мало кто из детей пробовал нечто подобное раньше.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров отметил главную задачу России в качестве дружественного партнера в ЦАР: путем восстановления военной мощи укрепить суверенитет африканского государства, что, в свою очередь, должно способствовать укреплению мира и безопасности внутри республики.