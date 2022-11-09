Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России | 360°

09 ноября 2022, 15:36
Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России
Экс-представитель ЛНР Мирошник заявил, что задачу в качестве посла считает выполненной
Родиона Мирошника освободили от должности посла Луганской Народной Республики в России. Решение приняли в связи с вхождением региона в состав РФ, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности… в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
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Экс-представитель ЛНР прокомментировал отставку в своем Telegram-канале.
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«Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной — Луганская Народная Республика в составе России», — отметил Мирошник.Он подчеркнул, что сложил с себя полномочия посла ЛНР в России, так как для субъектов республик в составе России диппредставители не предусмотрены.
«Теперь мы одна страна!» — обратил внимание экс-представитель ЛНР.Он добавил, что уже рассматривает предложения относительно новой работы, но не стал вдаваться в детали.
Ранее Мирошник заявил об отсутствии угрозы серьезного прорыва украинцев на линии соприкосновения в ЛНР.
ЛНР
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