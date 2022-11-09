Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России | 360°

Общество 09 ноября 2022, 15:36 Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России Экс-представитель ЛНР Мирошник заявил, что задачу в качестве посла считает выполненной РИА «Новости»

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Родиона Мирошника освободили от должности посла Луганской Народной Республики в России. Решение приняли в связи с вхождением региона в состав РФ, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности… в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

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Экс-представитель ЛНР прокомментировал отставку в своем Telegram-канале.

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«Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной — Луганская Народная Республика в составе России», — отметил Мирошник.

«Теперь мы одна страна!» — обратил внимание экс-представитель ЛНР.

Ранее Мирошник заявил об отсутствии угрозы серьезного прорыва украинцев на линии соприкосновения в ЛНР.