Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России | 360°

Общество

09 ноября 2022, 15:36

Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России

Экс-представитель ЛНР Мирошник заявил, что задачу в качестве посла считает выполненной

Читать 360tv в

Родиона Мирошника освободили от должности посла Луганской Народной Республики в России. Решение приняли в связи с вхождением региона в состав РФ, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности… в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Экс-представитель ЛНР прокомментировал отставку в своем Telegram-канале.

Реклама

«Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной — Луганская Народная Республика в составе России», — отметил Мирошник.

Он подчеркнул, что сложил с себя полномочия посла ЛНР в России, так как для субъектов республик в составе России диппредставители не предусмотрены.

«Теперь мы одна страна!» — обратил внимание экс-представитель ЛНР.

Он добавил, что уже рассматривает предложения относительно новой работы, но не стал вдаваться в детали.

Ранее Мирошник заявил об отсутствии угрозы серьезного прорыва украинцев на линии соприкосновения в ЛНР.

ЛНР

Реклама

Реклама