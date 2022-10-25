Мирошник назвал ближайшие три недели крайне опасными из-за возможной ядерной провокации | 360°

Общество 25 октября 2022, 11:33 Мирошник назвал ближайшие три недели крайне опасными из-за возможной ядерной провокации Глава представительства ЛНР Мирошник предупредил о нависшей опасности ядерной провокации РИА "Новости"

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Ближайшие три недели будут представлять особую опасность из-за вероятности ядерной провокации Запада руками украинских властей. Об этом ТАСС заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Ближайшие три недели с точки зрения ядерной провокации Запада руками Киева будут крайне опасны», — сказал он.

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По мнению Мирошника, сейчас на кону выборы демократов в Конгресс США. Кроме того, власти страны пытаются добиться международной изоляции России.

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Ранее стало известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с британцами по поводу получения технологий ядерного оружия. По мнению экспертов, применение ВСУ «грязной бомбы» обернется вторым Чернобылем.

Москва ранее призвала Киев и его западных кураторов прекратить провокации с «грязной бомбой», цель которой — обвинить Россию в применении оружия массового поражения, написали «Известия».