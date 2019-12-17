Миронов высказался за референдум о смертной казни

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за референдум о возвращении смертной казни. Но, отметил он, высшая мера наказания должна применяться только за самые серьезные преступления — например, убийство детей.

Еще в октябре Миронов говорил, что фракция готовит документ об частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на детскую жизнь. А сейчас норма уже готова, заявил глава справедливоросов в интервью РИА «Новости».

Миронов уточнил, что это нельзя назвать поправкой в закон, поскольку в России нет закона, который запрещает смертную казнь. Наша страна подписала международный договор, а также у нее есть решение Конституционного суда.

«Когда мы делаем такие заявления, мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского», — сказал Сергей Миронов.

Глава «Справедливой России» заявил, что большинство россиян поддерживает возвращение высшей меры наказания для террористов, пособников и убийц детей. Но, уточнил он, обязательно необходимо предусмотреть меры, которые не допустят ошибку правосудия.